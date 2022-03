Quinta posizione assoluta su venti società entrate a referto per la compagine milazzese Asd Swimblu al Campionato regionale master organizzato dal comitato regionale Fin Sicilia all’impianto olimpionico di Palermo. I quaranta atleti mamertini (record di presenze rispetto ai precedenti anni) hanno conquistato prestazioni di rilievo nell’arco dell’itera manifestazione.

Medagliere società comparto maschile: Angelo Cardillo M45 oro 50 e 100 Rana, Gianluca Venuti M50 oro 400 misti argento 50 delfino, Saverio Trio M45 oro 400 misti argento 200 misti, Antonio Gentile M30 oro 400 misti argento 50 dorso, Simone Scibilia M45 argento 800 stile, Antonio La Rosa M60 oro 400 e 800 stile, Davide Costantino M40 oro 200 dorso – argento 100 dorso, Santo Biondo M35 argento 400 stile e 100 dorso, Gaetano Zanfardino M50 bronzo 50 dorso, Francesco Arcanà argento 50 dorso M65, Sandro Torre oro 50 rana M35, Fabio Fazio argento 50 rana M35, Gianluca Privitera bronzo 50 rana M30.

Comparto femminile: Alice Fazio M30 oro 100 dorso/ argento 50 stile, Alessia Bucca M25 oro 100 e 200 dorso, Lidia Perdichizzi M35 oro 100 delfino e 200 misti, Angela Briuglia M40 oro 200 rana / bronzo 100 rana, Maria Bonaffini bronzo M50 50 dorso, Mari Anna Cavallaro M25 bronzo 100 stile argento 50 stile, Maria Cristina Faranda M45 bronzo 800 stile / argento 1500 stile

Entusiasta tutta la dirigenza a partire dai responsabili tecnici Simone Zappia e Sandro Torre «Questo risultato – dichiara Carmelo Di Natale, vicepresidente della società nilazzese – da più valore a quello che giornalmente e negli anni abbiamo prodotto, lavorando non solo sotto l’aspetto tecnico per la crescita dei vari settori, ma soprattuto sotto l’aspetto sociale. Ricordiamo che a questo evento Regionale eravamo l’unica società a rappresentare la nostra provincia (motivo d’orgoglio per noi) , soprattuto in un momento così difficile visto la pandemia che ancora non accenna a fermarsi , sia per l’impossibilità di disporre dell’impianto comunale della nostra “ amata” città dovuta dalle esose tariffe richieste alla società».