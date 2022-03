Si è registrata la rottura di una tubazione della rete idrica in via del Marinaio, in prossimità dell’incrocio con piazza San Papino. Gli operai del Comune hanno immediatamente effettuato un sopralluogo, prendendo atto della necessità di operare un intervento di ripristino. Al fine però di evitare di sospendere l’erogazione idrica nelle giornate di sabato e domenica, si è deciso di eseguire l’intervento lunedì mattina, quando si renderà necessario procedere alla interruzione idrica dalle 8 alle 13 nel centro cittadino.

