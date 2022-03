Abbassamento anomalo del livello del mare a Milazzo. A lanciare l’allarme è il biologo marino Carmelo Isgrò. «Ho appena scattato questa foto in Marina Garibaldi – scrive Carmelo sulla sua pagina Facebook – che evidenzia come il livello del mare è almeno 25 cm più basso del livello medio “normale”. Il fenomeno perdura da almeno tre giorni. Se notate “sembra che ci sia bassa marea”, eppure siamo in un momento in cui le tabelle di marea indicano che “non ci dovrebbe essere bassa marea” (come testimonia la foto che posto nei commenti). Sembra escluso che il fenomeno possa essere legato alle normali maree perchè è da diversi giorni che queste rocce non tornano ad essere sommerse dall’acqua come normalmente dovrebbe accadere con l’alternarsi delle maree. Il fenomeno è stato riscontrato anche in altre parti della Sicilia e d’Italia. Addirittura in alcuni luoghi della Sicilia sono emersi degli scogli che non erano mai usciti fuori dall’acqua a memoria d’uomo. Non c’è da allarmarsi ma aspettiamo notizie dagli istituti scientifici che stanno studiando il fenomeno. Avete notato fenomeno anche nella vostra città? Se si, segnalatelo per capire la vastità dell’evento.

Condividi questo articolo



email

Print

Linkedin