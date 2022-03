Il forte vento di scirocco che spira su Milazzo durante la notte ha sdradicato un albero della passeggiata a mare in Marina Garibaldi. L’albero aveva le radici marce. Gli operai del comune sono intervenuti tempestivamente verso le 10,30 rimuovendo l’albero dopo averlo tagliato in più pezzi per trasportarlo più facilmente. Fortunatamente non vi sono stati danni.

