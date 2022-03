Nessuna ricerca del parcheggio, niente fila alla cassa, niente pesantissime buste della spesa da trascinare fino a casa. Fare la spesa online è ormai una soluzione per migliorare la qualità della propria vita. E adesso sbarca anche a Milazzo. Per chi lavora tutto il giorno e non ha mai tempo il TradeMarket di Milazzo dei fratelli Di Giovanni offre un vero e proprio vantaggio. Quello di ricevere il proprio ordine comodamente a casa senza fare nessuna fatica.

A dire il vero è una delle attività con cui gli italiani hanno familiarizzato molto durante il lockdown, periodo che ci ha portato (forzatamente) a prendere maggiore confidenza con gli acquisti online. Ma che, invece, alla fine ha abituato buona parte della popolazione a guadagnare tempo.

Il TradeMarket di Milazzo (telefono 0909297481) che ha aderito alla piattaforma Everli, è il primo supermercato della provincia di Messina.

Fare la spesa è semplicissimo. Collegatevi al sito it.everli.com/it o scarica l’app dedicata;

Se non siete ancora registrati, procedete con la REGISTRAZIONE (è gratuita);

Al termine riceverete una mail per confermare l’indirizzo email inserito, passaggio fondamentale per potervi attivare l’account

Cliccando sul link che riceverete per email, vi verrà subito chiesto di indicare l’indirizzo per la consegna della spesa.

Iniziate a fare la spesa aggiungendo prodotti nel carrello

quando hai finito clicca su VAI AL CARRELLO e poi su VAI AL PAGAMENTO

Potrete scegliere poi quando ricevere la spesa e l’orario (in base alle disponibilità)

