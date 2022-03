SAN FILIPPO DEL MELA. Mozzarella di bufala di giornata, ricotta appena fatta, yogurt, burro e formaggi. La frazione Corriolo di San Filippo del Mela punta sui prodotti caseari a base di latte di bufala. Proprio nella frazione di San Filippo del Mela, infatti, è stato inaugurato il caseificio di Tenuta Anasita, l’azienda agricola zootecnica bufalina della famiglia Isgrò, che a Santa Lucia da tempo alleva bufale di razza pregiata. All’interno un punto vendita e una caffetteria.

«Nel 2004 – racconta il dottor Emanuele Isgrò – spinto dalla passione per la natura e gli animali, ho iniziato ad allevare le prime bufale di razza autoctona del Mediterraneo, selezionando animali di altissima genealogia. L’obiettivo era quello di offrire una proposta di eccellenza di prodotti a base di latte e carne di bufala in Sicilia. Oggi l’allevamento conta diverse centinaia di capi in contrada Femminamorta, nel territorio di Santa Lucia del Mela, in un’area di circa 26 mila metri quadrati dove le bufale e i bufali vivono in un ambiente di nuova concezione, sano, pulito e controllato, e si alimentano con foraggi autoprodotti e cereali selezionati con cura, provenienti da aziende siciliane».

L’azienda agricola, nei 42 ettari di proprietà, sparsi in tutto il comprensorio del Mela, produce anche agrumi, olio extravergine di oliva, miele ed ortaggi ma il core business è rappresentato dai prodotti artigianali derivati dalle bufale, a cominciare dal latte prodotto in azienda che viene sapientemente utilizzato per la produzione di eccellenti mozzarelle di latte 100% di bufala dal sapore inconfondibile, mozzate esclusivamente a mano, come tradizione vuole, dal pluripremiato casaro Rosario D’Alessandro.

Responsabile della caffetteria della nuova Tenuta Anasita è il pastry chef Mario Cortese che, conclusa l’esperienza come pasticcere del ristorante Zash, 1 stella Michelin a Riposto, ha accolto con entusiasmo il progetto.