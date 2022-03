La giunta municipale ha approvato il bilancio di previsione 2022-24 e il Documento unico di programmazione economica (Dup). Un provvedimento che arriva in anticipo rispetto al termine fissato. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Midili. “Un bilancio che, nonostante le difficoltà e gli aumenti dell’energia e del gas che andrà ad incidere anche sui costi del nostro Ente, mantiene tutti i servizi essenziali, non aumenta le tasse, ma incrementa le risorse da destinare al sociale, alla scuola, al turismo e alla cultura, che prosegue nell’innovazione digitale del Comune e dei servizi erogati ai cittadini», commenta il sindaco Pippo Midili”.

Il documento contabile è stato trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti per il parere di competenza e poi seguirà l’iter con il passaggio in Commissione consiliare per l’ulteriore parere prima del definito inserimento nell’ordine del giorno del Consiglio comunale che dovrà definitivamente pronunciarsi.