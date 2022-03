Gli alunni della ID “Luigi Rizzo” proseguono il progetto ‘Incontro con la natura’, avviato all’inizio dell’anno scolastico con la messa a dimora di bulbi a fioritura primaverile (tulipani, giacinti, narcisi). In questi giorni si è svolto anche l’incontro con Nunzia che, con grande disponibilità e competenza, ha spiegato ai ragazzi le varie fasi della coltivazione, dalla scelta dei bulbi alle regole di impianto, dal riposo vegetativo alla fioritura. Fiori che, con i loro colori e le molteplici varietà, rendono meravigliosa la natura. E’ solo l’inizio di un percorso che, seguendo le indicazioni dell’agenda 2030, illustrerà i problemi di sostenibilità, mettendo in luce come le scelte individuali e il cambiamento dello stile di vita possono svolgere un ruolo essenziale nella transizione ecologica.

