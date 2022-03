Giarre: Marzo 13, Diop 20, Casiraghi 24, Saccone 9, Russo 2, Kante 7, Leonardi 6, Signorelli , Ciaurella, Costanzo, Aiello. All. D’Urso Milazzo: Mobilia 27, Di Dio 20, Varotta 15, Caliva 6, De Paoli 8, Cordaro 4, De Gaetano 3, La Spada, Bonanno, Cuccuru, Spanó, Cosetta. All. Restanti Arbitri: Tartamella e Barone. Condividi questo articolo



Arbitri: Tartamella e Barone.

Milazzo: Mobilia 27, Di Dio 20, Varotta 15, Caliva 6, De Paoli 8, Cordaro 4, De Gaetano 3, La Spada, Bonanno, Cuccuru, Spanó, Cosetta. All. Restanti

Giarre: Marzo 13, Diop 20, Casiraghi 24, Saccone 9, Russo 2, Kante 7, Leonardi 6, Signorelli , Ciaurella, Costanzo, Aiello. All. D'Urso

Al termine del terzo periodo di gioco è +11 Milazzo, i locali rientrano in partita ma Leonardo Di Dio mette a referto tutti i liberi guadagnati (90% dai tiri liberi per lui) e consolida la quinta vittoria consecutiva per i mamertini.

. Parziali di gioco: 12-10, 19-23, 20-29, 30-23. Nuova vittoria per Il Minibasket Milazzo sulla S.S. Basket Giarre Asd seconda in classifica nel Girone azzurro di Regular Season. Un quinto successo consecutivo per la squadra mamertina che riesce a portare a casa un altro importante risultato nel campionato di serie C Silver nella fase ad orologio. La partita inizia con ritmi bassi, difese serrate ed una fase di studio che lascia poco spazio agli attacchi, al termine del primo periodo è 12-10, ancora tutto un equilibrio, ma nel secondo parziale di gioco, 2 triple del subentrato Calivá riescono ad aprire un varco importante che si alimenterà grazie alle giocate di Enrico Mobilia(6/9 da 3p, 66%) e Giuseppe Varotta(15 punti a referto) entrambi fautori di un ottima prestazione.