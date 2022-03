Venerdì 11 marzo a Palazzo D’Amico il Rotary Club di Milazzo presenta l’ultimo libro di Katia Trifirò: “La Lupa sono io”. Anna Magnani a teatro, tra Verga e Zeffirelli”. L’evento, realizzato in collaborazione col Comune, assessorato ai beni culturali, dopo i saluti del presidente del club mamertino Santo Giacomo Legrottaglie e dell’assessore Francesco Alesci, sarà caratterizzato da un dialogo tra l’autrice, docente di Discipline dello Spettacolo presso il dipartimento Cospecs dell’Università di Messina e la prof.ssa Fulvia Toscano, direttrice artistica del Festival “Naxos Legge”, che ha promosso la pubblicazione del libro.

Il volume, dal titolo «La Lupa sono io». Anna Magnani a teatro, tra Verga e Zeffirelli (edizioni A&B, 2021), nasce per celebrare i cento anni dalla morte del grande autore siciliano. Il libro affronta il rapporto tra l’arte della Magnani, la regia di Zeffirelli e il teatro di Verga, interrogandosi su questioni affascinanti, come il profondo legame che ha prepotentemente connesso la vicenda umana e artistica di “Nannarella” al mondo della scena, del quale l’attrice non ha mai smesso di sentirsi parte.