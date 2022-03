Condividi questo articolo



«In tanti anni non ricordo di essermi mai trovato in una situazione simile – dicedirigente responsabile della Società sportiva Il Minibasket Milazzo – Solo uno degli atleti della squadra avversaria si è unito a questi ragazzi, che nonostante ci fosse l’arbitro ancora in campo, hanno iniziato ad attaccare i miei ragazzi. Una pagina buia per lo sport, quella a cui i miei occhi hanno assistito. I valori dello sport non sono quelli che vogliamo rappresentare. Ci saremmo aspettati delle scuse pubbliche e maggiore sensibilità dal Patti Basket, che ad oggi ancora non sono arrivate»