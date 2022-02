La Guardia Costiera è intervenuta per dare soccorso ad un motopeschereccio di circa 8 metri nell’Area Marina Protetta di Capo Milazzo che a causa di un’avaria si è allagato. L’episodio è avvenuto giovedì sera. Il mezzo ha raggiunto la costa trovando un approdo di fortuna sul fondale roccioso di Punta Mazza dove l’equipaggio è riuscito a sbarcare in sicurezza.

L’esigenza di evitare rischi di inquinamento ha indotto fin da subito la Capitaneria di porto di Milazzo, in costante collegamento con l’Area marina protetta, a disporre l’invio in zona di una propria motovedetta e di mezzi disinquinanti dotati di panne per prevenire eventuali dispersioni di idrocarburi; le operazioni sono state svolte dalle ditte Impresamare s.r.l. che ha eseguito il recupero e Mare Pulito che ha posizionato le panne alla presenza del personale del Consorzio di Gestione dell’Area marina protetta.

Il giorno successivo il peschereccio è stato riportato in galleggiamento e rimorchiato in sicurezza presso un locale cantiere navale per le riparazioni del caso. «Il rapido intervento – si legge in una nota – ha permesso di prevenire pericoli per l’ambiente marino e costiero dell’Area Marina Protetta Capo Milazzo, ecosistema particolarmente pregiato e, conseguentemente, fragile».