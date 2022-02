L’immediatezza dell’intervento dei vigili del fuoco (chiamati repentinamente da una testiome) ha consentito di bloccare quasi subito le fiamme. Sul posto anche diverse pattuglie dei carabinieri che hanno avuto modo di visionare subito le immagini delle telecamere. Non sarebbe l’unico episodio del genere che ha interessato Bastione. Nelle notti precedenti sarebbe avvenuto un caso analogo.

E’ quasi sicuramente di origine doloso l’incendio della Jeep di ieri notte a Bastione. La macchina è stata parzialmente danneggiata dalla fiamme, le ruote (poi esplose) e il paraurti. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, tramite anche alcuni testimoni e le telecamere presenti in zona, pare che due uomini abbiano buttato un bidone di benzina sulla macchina e dato fuoco con un fiammifero.

