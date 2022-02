Sarebbe stata ricoverata all’ospedale Piemonte di Messina non dopo un tampone rapido ma uno molecolare la donna di Lipari rifiutata dal Fogliani di Milazzo proprio per l’assenza di questo test. A precisarlo ad Oggi Milazzo i vertici dell’ospedale mamertino intervenuti dopo le polemiche relative all’episodio avvenuto nella notte tra venerdì e sabato scorso. Come ha riportato il sito Eolie News e ripreso da altre testate, la signora necessitava di un trasferimento notturno per motivi di salute, così con l’elisoccorso è scattata la ricerca di un’altra struttura ospedaliera. Ricerca andata avanti, per diverse ore, il rifiuto del nosocomio di Milazzo ha scatenato la comprensibile rabbia ed esasperazione dei familiari. In ospedale sono giunti anche i carabinieri. All’ospedale di Milazzo però chiariscono la loro posizione. Al Fogliani, infatti, non hanno la possibilità di processare i tamponi molecolari e spediscono i test a Barcellona con tempi che non sempre sono compatibili con le esigenze del pronto intervento. La donna di Lipari non era giunta con il codice rosso (circostanza che mette da parte ogni protocollo compreso il tampone) dunque è stata trasferita al Piemonte dove invece l’anziana è stata sottoposta al molecolare in tempi celeri e, solo dopo, ricoverata a quanto pare in condizioni nemmeno critiche.

