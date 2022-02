Una volta finito, l’impianto dovrà essere pienamente funzionante per un carico inquinante di 40.250 abitanti e garantire, per tutto l’anno, la gestione ordinaria del presidio depurativo

Accelerazione nell’iter di appalto dei lavori della seconda linea del depuratore di Fossazzo, già finanziato con circa 9 milioni di euro. Il commissario straordinario unico, Rosanna Grado ha convocato la conferenza di servizi in forma semplificata per l’approvazione del progetto esecutivo, ultimo atto prima dell’appalto dei lavori. Entro 45 giorni le amministrazioni interessate dovranno pronunciarsi sul progetto evidenziando le proprie esigenze o presentando proposte integrative e/o modificative e alla fine il commissario dovrà procedere all’emissione de provvedimento finale.

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650 Mail: redazione@oggimilazzo.it

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.