Sostenibilità ambientale ed promozione del territorio, Sono questi gli elementi basi del protocollo d’intesa che oggi l’Area marina protetta ha sottoscritto assieme alla Liberty Lines e alle società “Tourismart” e “Centomedia & Lode” per avviare iniziative e progettualità nell’ambito turistico, culturale ed ambientale.

Il protocollo sottoscritto dal presidente dell’Amp, Giovanni Mangano, dall’amministratore delegato della compagnia di navigazione, Alessandro Forino e dai rappresentanti di “Tourismart”, che è una “Start Up” romana, Efisio Pisano e di Centomedia & Lode”, Maurizio Scaglione prevede una serie di azioni finalizzate a valorizzare, anche attraverso la presenza dell’Area marina la città di Milazzo dal punto di vista dell’attrattività turistica.

Un percorso che rappresenta anche uno dei principali obiettivi dell’Amministrazione comunale che come ha sottolineato il sindaco Pippo Midili, che ha presieduto la riunione nella sala giunta di palazzo dell’Aquila, è ben lieta di accogliere questa sinergia nella consapevolezza che anche attraverso la concreta collaborazione degli operatori privati si possono attivare azioni che favoriscano la promozione del territorio.

«Il ruolo di Liberty lines nei collegamenti con le Eolie è fondamentale – ha detto il primo cittadino – ma ritengo che quei turisti che raggiungono l’Arcipelago possano anche essere coinvolti per una visita della nostra città che è in grado di offrire diversi segmenti: dal mare al patrimonio artistico-culturale, all’eno-gastronomia. Ben vengano dunque queste iniziative».

Considerazioni condivise anche dal direttore commerciale di Liberty Lines, Nunzio Formica il quale ha sottolineato la volontà di Liberty lines di investire su Milazzo, nella consapevolezza del ruolo che la città ha nel contesto turistico della provincia di Messina, ma anche della programmazione che l’attuale governo cittadino intende portare avanti. E ha aggiunto che l’Area marina “Capo Milazzo” rappresenta motivo di richiamo anche in un’ottica di destagionalizzazione.

Il presidente dell’Amp, Giovanni Mangano ha espresso soddisfazione per questa intesa che – ha detto – prevede uno scambio di reciproci supporti digitali e materiali promozionali; – partecipazione a fiere, convegni e manifestazioni culturali, ma anche promozione di workshop, educational con operatori del settore turistico, fruizione dei beni culturali e ambientali.

LA BOA INTELLIGENTE. E ha anche comunicato che grazie alla sinergia con la start up, “Tourismart”, sarà avviato nelle acque del promontorio un progetto sperimentale, dai contenuti innovativi che prevedono l’installazione di una boa “ intelligente”, denominata Spotter per la raccolta di dati sulle onde e di parametri ambientali al fine di dare un concreto contributo a ridurre le criticità ed aumentare la qualità dei servizi resi da “Liberty”, intervenendo anche su alcuni aspetti della gestione operativa dei collegamenti marittimi e del loro contesto ambientale. La finalità ultima – come ha spiegato poi Efisio Pisano– è quella di “generare elementi di assistenza intelligente per il personale navigante capaci di ridurre il consumo energetico dei mezzi impiegati ed i rischi legati alle condizioni meteo marine di esercizio”.