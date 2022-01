Verrà inaugurata all’istituto comprensivo secondo di Milazzo l’Aula Snoezelen, unica realtà di stimolazione sensoriale di tutta la Sicilia orientale. Si tratta di una struttura che ha come obiettivo quello aiutare gli alunni diversamente abili a sviluppare al meglio le loro potenzialità individuali, ma i benefici di questo approccio terapeutico ed educativo saranno fruibili da tutti gli allievi che, attraverso un percorso di Mindfulness, acquisiscono una capacità progressiva di maggiore presenza alla ricchezza del momento presente, alla ‘pienezza del vivere’. Un ambiente unico progettato per il benessere, attraverso la stimolazione sensoriale controllata, grazie a una cascata di effetti di luce, suoni, colori, sapori e manipolazioni. Un misto di arredamento e tecnologia: luci a Led, colonne d’acqua, letti ad acqua, impianti audio, proiettori, diffusori di essenze oltre ad arredi e protezioni morbide creano un percorso flessibile che lascia spazio alla persona, un ambiente rilassante ed accogliente per gli ospiti, che facilita la percezione di se stessi e la relazione con gli altri.

L’idea, nata dalla necessità di proseguire e rafforzare il percorso di inclusione già parte integrante del Ptof d’Istituto, arriva con l’iscrizione alla Luigi Rizzo di Marta, alunna disabile, ed è stata realizzata grazie alla volontà della dirigente scolastica Alma Legrottaglie. «Quando mia figlia è arrivata alle scuole medie – dice la mamma di Marta – ho subito pensato che non avrebbe potuto, viste le sue difficoltà fisiche, seguire alcun tipo di lezione. Da qui è nata l’idea subito sposata con grande entusiasmo dalla preside». «Ci abbiamo creduto, l’abbiamo immaginato, progettato e realizzato – dice la dirigente – E’ stato un percorso lungo e difficile ma finalmente è tutto pronto». Le attività che si possono intraprendere favoriscono negli allievi il miglioramento della motivazione e della concentrazione, aiutandoli a conoscere l’ambiente e ad interagire con esso, superando stress e ansia. Il piano è scaturito non solo dalla progettazione integrata tra il dirigente Scolastico e i vari rresidenti che si sono susseguiti nel Consiglio di Istituto, ma anche dalla partecipazione di aziende, associazioni e famiglie ai finanziamenti e al supporto dei docenti e dei genitori a diverse raccolte-donazioni organizzate dall’Istituto.