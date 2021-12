La Sezione Fidapa Bpw di Milazzo assieme alla Sezione di Venetico , in compartecipazione con il Comune di Milazzo, ha organizzato un convegno a Palazzo D’Amico sul tema: “Donne insieme e dialogo tra culture-dal caso Afghanistan al ruolo della donna nel mondo islamico”. A moderare l’incontro è stata la presidente della Sezione di Milazzo Mariella Morabito. Presente il sindaco Pippo Midili che ha ringraziato le socie per la sensibile attenzione verso le problematiche sociali femminili, sempre con un’ottica lungimirante, incline al confronto con coloro che ci sembrano lontani. Mentre l’assessore Beatrice De Gaetano riflettendo sulla connotazione privatistica della famiglia in Italia ha constatato quanto il fenomeno della violenza sulle donne si sia acuito, anche tra le pareti domestiche

Tra i relatori Angela Villani, Ordinaria di Storia delle Relazioni Internazionali, DiP. di Scienze Politiche e Giuridiche dell’Università di Messina che ha delineato la condizione storica e geografica dell’ Afghanistan, Giuseppe Morano Biblista che ha invitato l’auditorio a riflettere sulla spiegazione contestualizzata della professoressa Villani e a non fermarsi al giudizio etico di una situazione anche abnorme, ma a capirne le ragioni. Ban El Fatima Ezzara, studentessa della Facoltà di Scienze Politiche che ha confermato la necessità di educarci all’inclusione, ad accettare l’altro senza volerlo cambiare, sempre nel reciproco rispetto.