Il consigliere comunale Alessio Andaloro ha comunicato la decisione di lasciare la Lega e di passare al gruppo Misto. Il partito di Salvini dunque resta in Aula, con un solo rappresentante, il consigliere Damiano Maisano.

Il gruppo Misto dunque cresce numericamente e oggi è composto da due consiglieri, dalla connotazione variegata: infatti mentre Andaloro è su posizione di destra, Pippo Doddo si muove nell’area di centro.

DIETRO LE QUINTE. Il consigliere Andaloro era separato in casa sin dall’insediamento del consiglio comunale. La sua decisione non ha colto di sorpresa nessuno, con il collega Maisano, infatti, c’era freddezza. Il motivo? A quanto pare tanti elettori di Andaloro sarebbero stati campioni di voto disgiunto preferendo al candidato sindaco della lega (lo stesso Maisano) principalmente l’avversario Lorenzo italiano. Non è escluso che sia Andaloro che Italiano (anche lui consigliere comunale) possano ricominciare a fare lo stesso percorso politico visto che per molti anni sono stati fianco a fianco in Forza Italia.