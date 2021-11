Brusco aumento di positivi in questo inizio di settimana a Milazzo. Secondo quanto comunicato al sindaco all’Ufficio del Commissario per l’emergenza Covid-19 in provincia di Messina, nella giornata odierna in città sono 90 i milazzesi che sono risultati positivi al tampone, 12 in più rispetto all’ultimo rilevamento dei giorni scorsi.

