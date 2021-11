La presenza di Malgioglio è prevista per il 12. L’iniziativa, che seguirà tutte le norme anti-Covid, è organizzata dall’Amministrazione Caselli e, in particolare, dall’assessore allo Sport, Turismo e Spettacolo Raffaele Nastasi e dalle realtà associative. Il programma completo sarà ufficializzato a breve.

TORREGROTTA. Cristiano Malgioglio sarà ospite dei Mercatini di Natale di Torregrotta. L’organizzazione è ancora in corso di programmazione ma dopo l’incontro di ieri sera con gli operatori commerciali e artigianali torresi è venuta fuori la notizia della presenza del noto personaggio dello spettacolo tra le casette natalizie che verranno allestite nel Corso Sicilia il 10, 11 e 12 dicembre.

