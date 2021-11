I militari hanno eseguito l’ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio del G.I.P. presso il Tribunale dei Minori. Il giovane è stato rintracciato dai Carabinieri e trasferito in un Istituto di Accoglienza per Minori a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il giovane avrebbe giustificato le sue azioni nel tentativo di per riavere indietro il portafoglio che il suo coetaneo gli avrebbe sottratto ma riscontri, fino ad oggi, non ve ne sarebbero stati.

Tutto sarebbe legato al presunto furto di un portafoglio, anche se i carabinieri non hanno avuto alcun riscontro. Nei giorni scorsi è stato arrestato un minorenne di Milazzo con l’accusa di atti persecutori, esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, lesioni personali aggravate e danneggiamento.

Milazzo, arrestato minorenne per atti persecutori verso un coetaneo. Tutta colpa di un portafoglio

Milazzo, arrestato minorenne per atti persecutori verso un coetaneo. Tutta colpa di un portafoglio

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650 Mail: redazione@oggimilazzo.it

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.