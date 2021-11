Dopo il primo posto in Italia e il secondo nel mondo a Sanremo junior, il milazzese Davide Patti parteciperà al format televisivo Performer Italian Cup che andrà in onda su Rai Due in tre puntate il 15 il 22 e il 29 novembre. Una sorta di “Amici” , popolare trasmissione di Canale 5, proprio con gli ex professori della trasmissione di Maria De Filippi tra cui Garrison (in versione di conduttore al fianco di Valentina Spampinato, produttrice della trasmissione), Fioretta Mari, Maura Papero, Janine Molinari, Grazia Di Michele.

ll programma vedrà coinvolti 18 ragazzi con una esperienza artistica già significativa in esibizioni di canto, danza, recitazione, performer completo ed arti circensi ed acrobatiche tra sfide, tensioni, gioie e condivisioni e che si concluderà con un vincitore a cui andrà una borsa di studio. E’ stato registrato a Cinecittà World, a Roma, con telecamere che riprendevano 24 ore su 24 ciò che accadeva all’interno dell’edificio in cui vivevano i giovani artisti.

L’idea del format è di mettere in competizione i migliori atleti/artisti vincitori del Campionato italiano delle arti performative, organizzato dallo C.S.A.In. (ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI) e gestito da FIPASS attraverso il progetto Metodo P.A.S.S.