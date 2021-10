È un dovere etico e morale anche per le imprese commerciali sensibilizzare la platea su argomenti così delicati, ed il Corolla da sempre sposa di buon grado importanti iniziative e campagne sociali».

«Il Parco Corolla – ha detto il direttore Grillo – ha accolto con entusiasmo la possibilità di aderire a questa importante iniziativa per lanciare un potente contro il bullismo e il cyberbullismo, su due gravi fenomeni sociali che hanno un forte impatto su una sempre più alta percentuale di giovani, per lo più studenti tra i 10 e i 17 anni di età.

Sono intervenuti il direttore del Parco Corolla, ; in rappresentanza della proprietà; per l’Osservatorio Violenza e Suicidio e , presidente del Lions Club.

La panchina installata al Parco Corolla vuole diventare un punto di riferimento per tutti, un punto dove riflettere, scattare un selfie e diventare agenti partecipanti nella lotta al bullismo.

Una panchina gialla simbolo della lotta al fenomeno del bullismo e cyberbullismo. L’osservatorio violenza e suicidio continua il suo lavoro di sensibilizzazione verso il fenomeno del bullismo. Il team composto da Valentina Sabino, Rosella Nastasi, Santina Dante, insieme al Club service Lions sono stati impegnati in una staffetta di sensibilizzazion che ha portato all’inaugurazione di quattro panchine in altrettanti comuni: Torregrotta (Istituto comprensivo), Milazzo (Parco Corolla), Furnari (Comune) e a Barcellona (Parco urbano Maggiore La Rosa).

