Con il restringimento della carreggiata quasi certamente si otterrà maggiore decoro evitando parcheggi “selvaggi”. Il comune ha già avvisato informalmente i ristoratori i quali per qualche settimana non potranno utilizzare le aree esterne a loro concesse.

L’ufficio tecnico del comune di Milazzo ha previsto lavori di ampliamento del marciapiede in Marina Garibaldi tra Piazza della Repubblica, all’altezza dell’ex Ritrovo Diana, e la chiesa di San Giacomo. I lavori consentiranno alle attività commerciali di continuare ad avere il suolo pubblico dove allestire i tavolini all’aperto e ai passanti di spostarsi in sicurezza sul marciapiede più ampio, evitando la strada.

