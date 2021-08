A poche settimane dall’avvio delle lezioni scolastiche ad unirsi al coro delle proteste per le modalità con cui è stato avviato il servizio di sosta a pagamento da parte dell’amministrazione Midili sono i docenti pendolari in servizio alle Isole Eolie. In una nota si dicono «in profondo disaccordo riguardo alla gestione dei parcheggi a pagamento sul territorio comunale di Milazzo, ed all’attivazione della relativa tariffazione».

«La situazione attuale – scrivono i docenti – che prevede l’indiscriminata diffusione dei parcheggi a pagamento, appare profondamente gravosa per noi pendolari, costretti ad un esborso quotidiano (e di conseguenza mensile) non indifferente, per raggiungere il posto di lavoro. L’apposizione del vincolo di parcheggio mediante disco orario non può essere in alcun modo considerata un’alternativa valida, essendo noi pendolari impossibilitati, per ovvi motivi, a tornare alla propria vettura entro il limite massimo di 2 ore previsto».

I lavoratori pendolari sono già gravati da ingenti costi determinati dal biglietto dell’aliscafo. «l pagamento giornaliero di 6 euro per i pendolari non può che intendersi proprio come l’ennesimo ostacolo, non essendo pensabile che una cospicua parte della retribuzione mensile debba essere costantemente destinata al pagamento “delle strisce blu”».

I docenti chiedono agevolazioni per i lavoratori (pendolari e non), quanto meno presso il centro storico e la zona portuale di al pari dei residenti e si assicuri un equilibrio tra parcheggi gratuiti ed a pagamento blu nelle altre zone della città sostituendole con permessi orari e liberi per i lavoratori.

A chiedere abbonamenti e agevolazioni sono stati anche i commercianti del centro commerciale naturale presieduto da Pippo Russo. Il sindaco Pippo Midili ha assicurato il suo intervento.