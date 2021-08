Cresce in maniera importante il numero dei positivi a Milazzo. Secondo quanto comunicato al sindaco all’Ufficio del Commissario per l’emergenza Covid-19 in provincia di Messina, oggi in città sono ben 171 i milazzesi risultati positivi al tampone, sei dei quali ricoverati in ospedale. E in prevalenza si tratta sempre di soggetti non vaccinati.

Secondo i dati forniti dalla Regione Siciliana il comune di Milazzo è al 270 posto su 390 comuni per numero di vaccinati. Il 64,30% dei milazzesi ha avuto inoculata la prima dose, solo il 58,99 due. Il comune più virtuoso è Roccafiorita (il campanile più piccolo della Sicilia con meno di 200 abitanti) con il 101,16 degli immunizzati in quanto si sono vaccinati anche dei turisti. Fanalino di coda (trecentonovantesimo) è Fiumedinisi, centro che ha dato i natali a Cateno De Luca, sindaco di Messina con il 34.52%. Nel comprensorio di Milazzo invece Barcellona ha il 63,11% degli abitanti con la doppia dose di vaccino; a Pace del Mela il 50,94%; San Filippo del Mela 51,83%; Lipari 55,63%; Merì 52,64%; Spadafora 55,27%; Condrò 55,61%; Santa Lucia del Mela 54,79%; Gualtieri Sicaminò 53,23%; Torregrotta 58,88%. San Pier Niceto 70,59% tra i più virtuosi.

Al Parco Corolla di Milazzo rimane aperto l’hub vaccinale dell’Asp Messina. Ci si può vaccinare senza prenotazione ogni giorno dalle ore 9 alle 19 con tempi di attesa molto ridotti. La vaccinazione è aperta agli over 12 e da diritto al green pass necessario per accedere nei luoghi al chiuso.