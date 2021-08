The Burg fa il bis. E punta ad arrivare dritta al cuore dei milazzesi. Dopo cinque anni di attività lo storico locale di Piazza Duomo apre una seconda sede nel Porto di Milazzo per conquistare anche il popolo della notte. Il secondo ristorante di via dei Mille 32, infatti, resterà aperto giorno e notte offrendo un menù che si arricchisce di tantissime novità. «Siamo già operativi – dice Natale Tricamo – per offrire ai turisti e alla nostra clientela un servizio ancora più innovativo. Per questo motivo abbiamo deciso di puntare anche sulle ore notturne per offrire ai giovani dell’hinterland la possibilità di mangiare dopo le loro lunghe serate estive».

Ma non solo. Altro Punto di forza del secondo The Burg è l’asporto. Oltre ai posti a sedere, il nuovo ristorante, offre un ottimo servizio di take away. La consegna a domicilio, invece, è affidata al puntuale servizio di Consegnami in grado di far arrivare in tempi brevissimi il cibo in ogni parte della città. Dalle abitazioni, agli uffici, alla spiaggia. «Vogliamo in questo modo – conclude Tricamo – offrire un servizio a 360 gradi. Vogliamo soddisfare non solo tutte le fasce di età ma dare la possibilità a chiunque di usufruire del nostro servizio».

Il locale, che richiama lo stesso identico stile di quello di piazza Duomo, si distingue per lo stile semplice e raffinato che regala ai propri clienti un clima di serenità.

Segui The Burg sui social: Instagram theburg__ Facebook The Burg

PER INFO e PRENOTAZIONI 090.8966687 oppure 338.4618840

ARTICOLO PUBBLI-REDAZIONALE OGGI MILAZZO PER THE BURG