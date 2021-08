SANTA LUCIA DEL MELA. Annullato a causa delle nuove disposizioni anti-Covid, il convegno “Viaggio tra storia e leggenda nell’antica Santa Lucia” previsto per l’8 agosto, l’associazione Antiche Torri parteciperà alla manifestazione organizzata dall’Amministrazione comunale di Santa Lucia del Mela in programma, oggi, 4 agosto, con il suo Corteo storico in onore di Federico II.

A partire dalle ore 21.30, i figuranti sfileranno in Corteo per le vie del Centro storico (Via cappuccini – Via Santa Mariella – Via Seminario – Via Barone Patti – Via San Sebastiano) per arrivare in Piazza Beato Antonio Franco dove saranno impegnati durante la serata nell’ esibizione di balli medievali e altri momenti tipicamente medievali.

Questa semplice partecipazione è stata fortemente voluta dal presidente dell’associazione Antonella Alibrando, per dare un segnale di ripresa delle attività associative dopo l’emergenza Covid.

Per tutti i dettagli sulla manifestazione è possibile seguire la pagina FB dell’associazione Antiche Torri.