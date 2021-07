Proseguono gli appuntamenti del “Giardino Letterario” a Villa Vaccarino. Oggi, mercoledì 7 luglio alle 19,30 su iniziativa della Fidapa e del “Mondadori Bookstore” di Angelica Furnari si terrà la presentazione del libro “Mio fratello è un gigante” di Luigi Mastroianni. Dopo i saluti dell’assessore alla Cultura Francesco Alesci e di Natascia Fazzeri, presidente della Fidapa interverranno Luigi e Salvo Mastroianni. Modera Angelica Furnari.

IL LIBRO. Fratello mio, mio fratello gigante. Questa lettera è per te. È il futuro che ci attende. Insieme. È la sera del ventitreesimo compleanno di Salvo. Luigi osserva il fratello mentre stringe tra le mani due palloncini argentati e si rende conto di non averlo mai visto tanto felice. È così che si chiude nella sua camera, le cuffie sulle orecchie, la testa piena di musica e pensieri. E inizia a scrivere. Mio fratello è un gigante, pubblicato da Sperling & Kupfer, è una lunga lettera d’amore per il fratello. Perché Salvo è la persona che ha cambiato tutto. Fin dal giorno in cui è nato, quel bambino speciale, con un cromosoma in più, è diventato il suo migliore amico, il suo compagno di viaggio, il suo maestro di vita. Il professore, così lo chiama Luigi. Certo, le cose non sono sempre state facili: l’infanzia passata tra un ospedale e l’altro, e poi il bullismo, i pregiudizi, le ingiustizie. Salvo e Luigi ne hanno passate tante, ma non si sono mai arresi.

La loro storia è un’avventura meravigliosa: quella di due fratelli, cresciuti in un piccolo paesino della Sicilia, che si tengono per mano e lottano contro tutto e tutti a favore dell’inclusione. Un libro indimenticabile che è un inno alla vita, al coraggio e all’amore fraterno. Perché, se c’è una cosa che Salvo e Luigi hanno imparato, è che bisogna essere in due per fare un fratello.

L’AUTORE. Luigi Mastroianni è nato a Caltagirone nel 1995. Imprenditore, dj e star di Instagram, con oltre un milione di follower, è anche un volto noto del piccolo schermo per aver partecipato a programmi televisivi molto popolari. Mio fratello è un gigante è il suo libro d’esordio, un omaggio al fratello minore Salvo, affetto dalla sindrome di Down.

Ingresso gratuito. Per la sicurezza anti covid si consiglia la prenotazione via messaggio sulla pagina FB “Mondadori Milazzo” o via Whatsapp allo 0909282238.