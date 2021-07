L’associazione culturale “Nino Vaccarella”, Scuderia Ferrari Club Milazzo, col patrocinio del Comune ha promosso il “II° Incontro Ferrari” che si terrà nei giorni 10 e 11 luglio.

“Milazzo in rosso” accoglierà in città nella giornata di sabato numerose Ferrari provenienti da varie città dell’isola. Previsto un incontro dei soci, la sera di sabato e poi domenica 11 il raduno vero e proprio degli equipaggi con la consegna dei numeri di gara per l’inizio della passerella che vedrà sfilare le auto nelle vie più belle della città, con una breve sosta nella splendida cornice di Capo Milazzo. L’arrivo è previsto alle 12,30 in via Cumbo Borgia con esposizione delle auto sino alle 20.

