Francesco Trimboli è il nuovo capo allenatore dell’Asd Svincolati Milazzo. Dopo un passato di buon livello come cestista, ha militato in serie A2 a Barcellona Pozzo di Gotto squadra della sua città natale, intraprende la carriera di allenatore che lo ha visto lavorare sin dall’inizio come assistente di coach di primissimo piano (Cesare Pancotto, Franco Gramenzi, Marco Calvani, Giancarlo Sacco, per citarne solo alcuni) fino ad essere nominato capo allenatore nella stagione 2015/2016 proprio a Barcellona Pozzo di Gotto in Serie A2 . A seguire ricopre il ruolo di responsabile del settore giovanile, prima a Crema (2016/2017), poi al Basket Scauri (2017/2018). Quindi il passaggio alla Viola Reggio Calabria (2018/2019), come assistente in Serie B, a cui ha fatto seguito nella stagione 2019/2020 la Irritec Costa d’Orlando, dove ha svolto il ruolo di vice coach in Serie B. Nell’ultima stagione torna nuovamente nel Lazio a Scauri , sponda Fortitudo, dove ha ricoperto i ruoli di Coach in Serie C Silver e di Direttore tecnico del settore giovanile .Coach “Ciccio” Trimboli nella Svincolati Milazzo ricoprirà anche il ruolo di responsabile di tutto il settore giovanile.

