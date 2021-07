Il nuoto milazzese continua a raccogliere successi anche nelle acque dell’Area Marina Protetta di Isola Delle Femmine (PA) dove il team della Swimblu Milazzo con una nutrita rappresentanza di nuotatori (nuoto acque libere) ha portato a casa diversi risultati importanti in ambito regionale.

Sabato 26 giugno ha preso il via il Gran Prix Sicilia OW sotto l’egida della Fin e Asi, con due sessioni: la cinque chilometri che ha avuto come campo gara a triangolo iniziale nello specchio d’acqua di Isola, per poi proseguire verso il CVS Sferracavallo. Una gara molto accesa sin dalle prime bracciate e a tratti impegnativa per l’innalzamento del moto ondoso soprattutto nella seconda parte ma ben coordinata dall’assistenza in acqua dello staff della Polisportiva Mimmo Ferrito, organizzatrice dell’evento.

Cinque i partecipanti alla gara di Fondo tra i master, e tre tra gli agonisti della società Mamertina Swb. Per gli agonisti, 3 posto per la Juniores Francesca Minolfi, mentre per i master altro 3 posto di categoria per Simone Scibilia e nella top ten assoluta tra i master in gara. Nel pomeriggio si è proseguito con la gara in linea da Isola delle Femmine al circolo Velico di Sferracavallo. Anche questa gara è stata caratterizzata da un leggero moto ondoso in partenza ed ha visto ben dodici master della società milazzese e una dozzina di atleti del comparto agonistico della Swb.

Oltre la grande partecipazione di tante cuffie gialle milazzesi, tanti sono stati i risultati: su tutti tra gli Juniores spicca il terzo posto assoluto di Giorgia Di Maio e argento. Anche in questa gara miglior tempo per Antonino Cafarelli per le cuffie Swimblu. Per i master doppio argento femminile ,uno per Lidia Perdichizzi e l’altro per Angela Briuglia. Conclude il medagliere con un oro di categoria Pietro Saporita .

Tra gli agonisti che hanno parteciapato alla 5km anche Antonino Cafarelli (miglior tempo tra i tesserati Swimblu)e Giorgia Di Mario ,sempre per la stessa gara tra i master Antonino La Rosa, Gaetano Zaffardino, Saverio Trio e Cristina Faranda. Per la 2,6km tra gli agonisti: Maria Pino,Minolfi Francesca,Aurelio Pandolfo, Salvatore Calderone, Alessandro Saporita, Diego Zaffardino, Alessia Bucca, Umberto Arcoraci, Andrea Messina

Per i master in gara anche: Gianluca Venuti, Gaetano Zaffardino, Alice Fazio, Santi Grillo,Tiziana Smedili, Filippo Giaimo, Mariella Bonaffini e Francesco Arcanà . Lo staff tecnico coadiuvato da Simone Zappia e Sandro Torre , può ritenersi soddisfatto in termini di partecipazione e di risultati raggiunti .Ricordiamo che da oltre 24 mesi la struttura comunale è chiusa a causa di un cambio di gestione e per l’ormai nota pandemia di covid-19 .Per cui si auspica un apertura nella stagione autunnale .

In questi lunghi mesi gli allenamenti sono stati svolti in strutture private della città che ringraziamo ,ma visto l’elevato numero di atleti tesserati con i colori Milazzesi si auspica un rientro imminente nella struttura comunale della città per poter dare la possibilità di svolgere le attività in programma per la prossima stagione. Anche il vice presidente Carmelo Di Natale si allinea con il pensiero dei tecnici e si complimenta con tutto il team e le loro famiglie per dare possibilità ai ragazzi e alla società milazzese di portare in acqua anche il nome della città .

Ecco i risultati 5km: III TROFEO OPEN WATER MIMMO FERRITO – 5Km – ISOLA DELLE FEMMINE – SFERRACAVALLO (PA) (ficr.it)

2,5km : III TROFEO OPEN WATER MIMMO FERRITO – 2,6Km – ISOLA DELLE FEMMINE – SFERRACAVALLO (PA) (ficr.it)