LA LETTERA. Un lettore scrive per sottolineare l’abbandono e il degrado da parte dell’amministrazione Comunale delle vie Santa Maria Maggiore ed Erta San Domenico nel quartiere marinaro di Vaccarella. Verrebbe pulito solo in occasione di processioni e manifestazioni religiose o grazie al volontariato dei residenti. «Le uniche parti pulite sono quelle che abbiamo ripulito noi residenti a nostre spese e fatiche», sostiene un nostro lettore che ha inviato una nota a redazione@oggimilazzo.it

Spett.le Redazione,

con la presente faccio presente il degrado e l’abbandono che vive la Via Santa Maria Maggiore ormai da anni; segnalata parecchie volte senza successo.

Sull’onda dell’entusiasmo dei compattatori a energia solare e disturbati dalle brutte immagini di persone sorprese a buttare spazzatura in modalità e orari poco consoni, c’è di molto peggio in via Santa Maria Maggiore.

Da anni il pezzo di strada che va da Erta S. Domenico a Vico S. Andrea non viene pulito praticamente mai!

In epoca pre-covid, quando qualche santo o qualche processione doveva passare di là veniva prontamente ripulito, ma solo in quelle occasioni. Con grande ringraziamento ai santi.

L’angolo è una vera e propria discarica, ci si trova di tutto, questo naturalmente incoraggia chi è già portato a buttare altra roba, ma non può e non deve essere una giustificazione perchè questo è un altro tipo di problema.

Credo che nel 2021 sia davvero anacronistica una situazione del genere, e basta davvero poco per tenere pulita una piccola strada, tra l’altro anche caratteristica.

Le uniche parti pulite sono quelle che abbiamo ripulito noi residenti a nostre spese e fatiche.

Non lasciamo che una situazione come questa ci faccia vergognare tutte le volte che torniamo a casa o che passa un turista.

E a questo punto non stupiamoci per un water buttato in un’aiuola, le foto parlano da sole.

La Tari, tra l’altro, la paghiamo cara anche noi residenti in quella strada.

Saluti



Paolo C.