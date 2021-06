PACE DEL MELA. Articolo Uno punta a diventare punto di riferimento del mondo progressista, con un occhio rivolto alla tutela dell’ambiente nella Valle del Mela e nel comprensorio di Milazzo. Si è svolto ieri mattina a Pace del Mela un incontro alla presenza dell’onorevole Maria Flavia Timbro, neo deputata nazionale di Articolo Uno – LeU, e di Domenico Siracusano, Segretario Provinciale di Articolo Uno Messina.

L’iniziativa, promossa da Nino Arrigo, già amministratore del Comune di Valdina e dirigente provinciale di Articolo Uno, ha visto la partecipazione oltre degli iscritti del partito di Bersani e Speranza anche di amministratori locali, esponenti del mondo delle associazioni e dei movimenti dell’area della sinistra del territorio della Valle del Mela.

Nino Arrigo ha sottolineato l’importanza di riorganizzare una presenza della sinistra sul territorio a partire da tante questioni che coinvolgono quest’area omogenea della provincia di Messina, auspicando che da questo incontro si possa avviare un percorso di strutturazione, radicamento e allargamento della partecipazione del campo progressista. “È fondamentale – ha evidenziato – ritrovarsi e riconoscersi e riprendere un cammino comune”.

Domenico Siracusano ha chiarito come Articolo Uno possa rappresentare l’infrastruttura politico-organizzativa che può innescare un processo di coinvolgimento delle troppe soggettività e gruppi che, in questi anni di destrutturazione del quadro politico, vivono spesso una condizione di isolamento politico. “Siamo a disposizione – ha affermato – per rimettere in rete le tante compagne e i tanti compagni che hanno perso i riferimento e per costruire, a partire dalle prossime scadenze amministrative, proposte per quel pezzo di cittadinanza che non vuole rassegnarsi all’avanzata delle destre”.

Nel dibattito sono emerse da una parte le tante questioni legate allo sviluppo e alla tutela del territorio e dell’ambiente ma anche la consapevolezza che occorre declinare i valori della sinistra sui temi del presente con un linguaggio capace di parlare a tutti, a partire dalle giovani generazioni.

Nelle conclusioni l’on. Maria Flavia Timbro ha ribadito come sia fondamentale per poter rappresentare le comunità locali, anche nelle sedi parlamentari, avere a supporto strutture organizzare che sappiano leggere istanze e bisogni. “Ritengo fondamentale – ha argomentato – questa fase di ascolto e il mantenimento di un legame stabile con chi quotidianamente vive e, sul territorio, combatte battaglie per la crescita e lo sviluppo”.

Nelle prossime settimane, proseguirà il lavoro di consolidamento di Articolo Uno e la messa in rete delle soggettività progressiste dell’intera Zona Tirrenica.