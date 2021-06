Ricorre oggi il 70esimo anniversario della scomparsa dell’eroe milazzese della Marina Militare italiana Luigi Rizzo. L’Ammiraglio Rizzo morì a Roma per poi essere solennemente seppellito nel cimitero di Milazzo.

Ancora oggi è possibile vedere, grazie a Istituto Luce Cinecittà, le immagini dell’arrivo della salma nella città natale (clicca qui per vedere il video)

Ad Ottobre 2018 Milazzo ha ospitato gli ultimi grandi festeggiamenti promossi dall’Amministrazione comunale con lo Stato Maggiore della Marina Militare in occasione della cerimonia di consegna della bandiera di guerra (il tricolore italiano regalato dalla Città e custodito a bordo nell’ufficio del Comandante) alla nuova fregata multimissione a lui intitolata (qui una sintesi video della cerimonia).

E, a proposito della Fremm “Luigi Rizzo”, la Marina Militare pochi giorni addietro ha annunciato il rientro in Italia dell’unità navale, visitata da molti milazzesi nei giorni celebrativi culminati l’8 ottobre 2018, dopo aver prestato servizio nel Golfo di Guinea con l’Operazione Gabinia.

Per nave Rizzo quattro mesi a difesa degli interessi nazionali e della sicurezza delle vie marittime per il libero uso del mare in una delle aree a maggiore rischio. Tra le attività svolte, 116 giorni di attività operativa continuativa, circa 165 ore di volo per ricognizione, contatti quotidiani con oltre 100 unità mercantili di interesse nazionale in transito nell’area, concorso nel maxi sequestro di un carico di oltre 6 tonnellate di cocaina diretto verso le coste africane e partecipazione diretta al contrasto di tre eventi di pirateria. L’equipaggio ha svolto attività addestrativa e operativa con le Marine e le Forze di sicurezza marittime di quasi tutti i paesi dell’Africa occidentale, oltre che di Unità europee, degli USA e del Canada. In città non è stata prevista alcuna attività commemorativa pubblica.

La sala espositiva al Porto dedicata a Luigi Rizzo, e curata da Storia Patria Milazzo, sarà visitabile la Notte dei Musei, sabato 3 luglio dalle 21.30 alle 00.30, oltre ogni mercoledì, venerdì e sabato, per tutta l’estate, nei tardi pomeriggi.

P.R.