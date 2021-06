Sabato 3 luglio, dalle ore 19 alle 24, si svolgerà al Castello di Milazzo La notte dei Musei nell’ambito dell’evento della “17e Nuit Européenne des Musées” organizzato dal ministero della Cultura Francese.

Le Associazioni Imago Vitae, SiciliAntica Milazzo, Mu.Ma e Tonosolemare, ospitate con le proprie mostre museali all’interno del Castello, si sono fatte promotrici, con l’Amministrazione comunale di Milazzo che patrocinia l’evento, dell’iniziativa, di ampia risonanza, che si pone come punto di ripartenza di una fruizione turistica e culturale del complesso fortificato.

Il Mu.Ma ospiterà la conferenza Il Mare di Notte tenuta dal professore Mauro Cavallaro, conservatore del Museo della Fauna dell’Università degli Studi di Messina.

SiciliAntica Milazzo proporrà la conferenza Viaggio nella ricerca archeoastronomica in Sicilia (Balze Soprane, Thapsos & Valle dei Templi ) a cura di Davide Gori.

Nino Pracanica di Imago Vitae si esibirà con performances e le maschere del suo repertorio.

In occasione dell’evento, l’Associazione Tonosolemare riaprirà il piccolo Museo della Tonnara, arricchito di nuovi reperti, per celebrare le tradizioni delle storiche tonnare Milazzesi.

L’evento, totalmente gratuito, vanta la collaborazione dalla disponibilità delle visite guidate gratuite a cura dell’Associazione Guide Turistiche Eolie – Messina – Taormina. «Costituisce un‘opportunità unica per tutti i cittadini e per i loro ospiti di apprezzare, in chiave notturna, un complesso monumentale che è destinato a divenire un punto obbligato degli itinerari turistici e un luogo di aggregazione socio-culturale che merita l’attenzione delle autorità regionali e nazionali», si legge in una nota dei promotori.