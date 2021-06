Doppia traversata dello Stretto di Messina per Gianluca Venuti, atleta della società di nuoto Swimblu Milazzo. Venuti, lunedì 21 giugno, ha coperto l’intera tratta in solitaria sfidando le correnti dello stretto che, in una giornata caratterizzata dallo scirocco, hanno generato condizioni certamente sfavorevoli ed impegnative per la doppia travesata. Con partenza da Torre Faro e più precisamente dalla spiaggia antistante il pilone, l’atleta ha poggiato i piedi sulle coste reggine dopo avere affrontato il tragitto in 53 minuti. E poi ritornato esattamente ai piedi del pilone messinese concludendo l’impresa in 2 ore e 8 minuti.

Ad appoggiarlo nella traversata i tecnici Sandro Torre e Simone Zappia che con la loro preparazione atletica hanno permesso all’atleta di gestire la doppia traversata.unitamente ad un gruppo di amici ci sono stati i team de: “Le traversate di baia di grotta” coordinato da Nino Fazio, ( peraltro detentore del record della doppia traversata dello stretto di Messina ) che con Giovanni Arena ha guidato l’atleta.

«Mi piacerebbe – ha detto Venuti – dedicare la traversata al ricordo del mio collega Giuseppe Sanò di Messina, che tanto ha difeso lo Stretto di Messina e scomparso prematuramente»

La doppia traversata dello stretto di Messina condotta da Gianluca Venuti, anticipa di poco l’inizio del campionato in acque libere. Una splendida giostra itinerante la cui prima tappa si terrà questo fine settimana presso l’isola delle Femmine. Per la prima di campionato in acque libere, Swimblu Milazzo parteciperà con venticinque atleti, dando così iniziò alla stagione open water che ha già visto tra la società conseguire il titolo di vice campione regionale nella passata stagione.