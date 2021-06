L’iniziativa ha avuto un forte successo sia tra il personale docente sia tra gli studenti, i quali hanno avuto l’opportunità di approfondire temi quali l’economia circolare, la sostenibilità ambientale, l’impatto negativo provocato dai rifiuti abbandonati in mare. A tal proposito, proseguirà nei prossimi mesi l’impegno degli Amici della Terra nel promuovere progetti di educazione e informazione ambientale in ambito sia scolastico che familiare.

Si è concluso il progetto Il nostro mare in classe , rivolto agli alunni dell’Istituto Comprensivo Terzo di Milazzo e portato avanti dagli Amici della Terra sui temi legati all’istituzione dell’ Area Marina Protetta di Capo Milazzo . Il progetto, vincitore di un bando indetto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nel dicembre 2019, è stato prorogato e riadattato nel completo rispetto della normativa anti Covid per le scuole.

“Il nostro mare in classe”, il progetto degli “Amici della Terra” al Comprensivo Terzo di Milazzo

“Il nostro mare in classe”, il progetto degli “Amici della Terra” al Comprensivo Terzo di Milazzo

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650 Mail: redazione@oggimilazzo.it

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.