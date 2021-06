Rometta, nuovo asfalto per lo svincolo. Due giorni di chiusura

ROMETTA. Il programma di Autostrade Siciliane di messa in sicurezza e riqualificazione degli svincoli autostradali, prosegue con il rifacimento di tutti i tappetini stradali. Sulla A20 Messina-Palermo da lunedì prossimo toccherà a quello di Rometta e, per lo svolgimento dei lavori di scarificazione e asfalto, per due brevi periodi verrà interdetto al transito il percorso tra casello e autostrada, secondo il seguente calendario:

dalle 9 di giorno 14 sino alle 24 del 16 giugno, chiusura delle rampe di uscita dall’autostrada verso Rometta, sia per i veicoli provenienti da Messina, che da Palermo;

dalle ore 9 di giorno 16 sino alle 24 del 18 giugno, chiusura delle rampe di entrata in autostrada, sia per i veicoli diretti verso Messina, che verso Palermo.