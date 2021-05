Il sindaco Pippo Midili ha deciso di presentare querela nei confronti della testata giornalistica on-line “Oggi Milazzo” per l’articolo pubblicato in data odierna dal titolo “Milazzo, estate senza isola pedonale notturna. Dal 15 luglio potrebbe essere rivoluzionata tutta la viabilità” ritenendo diffamatoria e lesiva dell’immagine dello stesso e dell’Amministrazione tutta, l’affermazione riportata dal giornalista nella parte finale dell’articolo, allorquando si sostiene che la scelta di non ripetere l’esperienza dell’isola pedonale, sarebbe legata alla necessità di “promesse elettorali” fatte “a chi dall’isola pedonale si è sentito penalizzato”. E più specificatamente: “Dai residenti delle vie limitrofe che hanno lamentato l’aumento del traffico, ai ristoratori le cui attività non ricadevano nell’area pedonale ed hanno registrato un calo di fatturato”.

