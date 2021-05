Estate senza isola pedonale in Marina Garibaldi. L’amministrazione Midili ha deciso di non proseguire con la riuscita esperienza dell’anno scorso che ha riportato Milazzo a diventare meta di tutta la fascia tirrenica messinese. Il sindaco Pippo Midili ha spiegato che l’intenzione della sua amministrazione è quella di applicare in toto il Put, Piano urbano del traffico, predisposto dall’ingegnere Stefano Ciurmelli su incarico dell’allora amministrazione guidata da Carmelo Pino. «L’isola pedonale non è contemplata nel Put», ha spiegato Midili stamattina, a margine della conferenza stampa sul recupero dei Molini Lo Presti con un progetto pubblico-privato da 18 milioni di euro.

L’intento è quello di applicare in toto la nuova viabilità e vedere se la vivibilità ne trova giovamento. «Ci incontreremo a breve con la maggioranza – ha precisato il sindaco un pò sibillino – e vedremo se tutti hanno intenzione di rispettare il programma elettorale votato dai cittadini». In realtà si attende anche il via libera della Polizia Locale guidata dalla comandante Gisella Puleo, che sta facendo alcune verifiche. Addirittura si ipotizza di cambiare il senso di marcia in Piazza caio Duilio, Piano Baele e via Cumbo Borgia.

Il consigliere comunale Antonio Foti un’interrogazione sulle problematiche viabilità e mobilità si è rivolto nei giorni scorsi all’assessore Beatrice De Gaetano chiedendo di conoscere i contenuti di merito del parere favorevole espresso dalla Comandante di Polizia in ordine alla viabilità e sicurezza della circolazione stradale con riferimento all’istituzione del doppio senso di marcia della Via Cristoforo Colombo e quali ulteriori iniziative intende porre in essere l’Amministrazione finalizzate al miglioramento della viabilità e mobilità cittadina sia del centro urbano che dei quartieri della periferia.

Inoltre se è intendimento dell’Amministrazione avviare aggiornamenti o eventuali modifiche relativamente al Piano Urbano del Traffico approvato nel 2013 e se è stato predisposto, soprattutto in vista dell’estate un crono programma per l’avvio del servizio sperimentale di gestione e controllo delle aree di sosta a pagamento considerata l’aggiudicazione dello stesso ad inizio maggio. Infine quali iniziative ed interventi si intendono predisporre sulla Mobilità Lenta sempre tenendo in considerazione gli spunti offerti dal PUT.

“L’obiettivo – afferma il consigliere – è affrontare in Aula consiliare le questioni della viabilità partendo proprio dalla modifica di via Colombo per fare il punto sul Piano del traffico e verificarne la realizzazione e soprattutto l’attualità dopo otto anni dall’approvazione. E ciò anche per dare la possibilità alle forze politiche di operare dei suggerimenti per superare eventuali criticità nella circolazione dei veicoli che potrebbero verificarsi proprio all’interno del cuore del centro storico.

Gli interventi previsti riguardano principalmente la zona del porto e del castello. Ecco in sintesi quanto anticipato durante la presentazione del Piamo nel 2013 a Palazzo d’Amico:

1) Per disincentivare l’abitudine dei turisti che lasciano l’auto prima di partire per le isole Eolie il Put prevede l’istituzione una zona a sosta regolamentata (Zsr) nell’area compresa in un raggio di circa 500 metri dalla stazione marittima. L’intento è quello di impedire l’utilizzo degli stalli eccedenti le 10 ore consecutive, al fine di evitare l’utilizzo dei posti auto lungo strada da parte dell’utenza turistica, salvaguardando la possibilità di turnazione garantita dalla regolamentazione a pagamento.

2) Si punta a scoraggiare l’uscita dell’asse viario – piazza 25 Aprile – a coloro che devono raggiungere gli imbarchi, prevedendo un percorso alternativo lungo la via Tonnara, per poi procedere all’interno dell’area demaniale di via Nino Bixio dove è previsto anche un parcheggio.

3) Inserita nel Put anche l’installazione di due impianti semaforici in via Migliavacca, coordinati fra loro, al fine di ridurre il rischio di code lungo la stessa strada garantendo al tempo stesso una maggiore sicurezza stradale sia per il traffico veicolare che pedonale.

4) Il raccordo tra la riviera di Ponente e quella di Levante invece, secondo il progettista, risolverà il problema degli ingorghi in Marina Garibaldi e nelle vie adiacenti. “Da piazza San Papino- spiega Ciurnelli- sarà possibile raggiungere il lungomare e viceversa creando un doppio senso di marcia nelle vie Pistorio e piazza Roma, dove sono state già realizzate delle rotatorie per consentire a coloro che vengono sempre dal lungomare e vogliono uscire da Milazzo di farlo attraverso la via Umberto I o la via Risorgimento.

5) La Marina Garibaldi potrà essere percorsa in direzione Vaccarella e Capo e Cristoforo Colombo, però sarà ad unico senso di marcia, con parcheggi da entrambi i lati e allargamento del marciapiede prospiciente i negozi. Chi dunque tornerà da Vaccarella dovrà immettersi lungo la via Colombo. Quando sarà realizzata la Ztl in via Impallomeni – dove si prevede anche un parcheggio multipiano – il traffico sarà interdetto sino alla via dei Cipressi, ad esclusione dei residenti che potranno percorrerla in entrambe le direzioni”.

5) Altro punto importante è la chiusura del centro storico. «L’intervento – ha spiegato l’ingegnere Ciurnelli – ha lo scopo di riqualificare una parte del centro cittadino ad elevata vocazione commerciale, con istituzione di spazi di relazione per i cittadini. Interessa l’area compresa fra via Francesco Crispi a est, piazza Caio Duilio ad ovest e via Nino Riolo a nord, andando quindi ad estendere l’area pedonale attualmente esistente fino a piazza Caio Duilio, prospiciente il palazzo municipale. Prevista la chiusura al traffico di via Piraino, estendendo l’area pedonale fino a Piazza Mazzini.

DIETRO LE QUINTE. Secondo i rumors di palazzo municipale, dietro la scelta di non ripetere l’esperienza dell’isola pedonale estiva avrebbe contribuito non solo l’intento di applicare il Put che prevede una ztl nel centro cittadino, ma anche promesse elettorali a chi dall’isola pedonale si è sentito penalizzato. Dai residenti delle vie limitrofe che hanno lamentato l’aumento del traffico, ai ristoratori le cui attività non ricadevano nell’area pedonale ed hanno registrato un calo di fatturato.