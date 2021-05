Mercoledì 2 giugno – Festa della Repubblica – non sarà effettuata la raccolta dei rifiuti. Il servizio riprenderà come da calendario giovedì 3 giugno.

L’amministrazione invita la cittadinanza a non conferire, la sera del martedì, la frazione prevista, ovvero Carta e Cartone, in quanto il ritiro di tale rifiuto slitta a mercoledì 9 giugno. E raccomanda di attenersi al rispetto di queste indicazioni, onde evitare disagi.

