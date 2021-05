Il Covid non ferma le iniziative legate al Festival InCanto Mediterraneo. Anche se la manifestazione che, negli scorsi anni ha portato a Milazzo cori provenienti da tutto il mondo, è in programmazione per il 2022, tutte le attività collaterali stanno andando avanti. Prima fra tutte il “Concorso di Composizione Corale” che per l’edizione 2021 ha chiuso le iscrizioni con trentasei compositori e sessantanove composizioni. Dieci i Paesi partecipanti: Finlandia, Francia, Indonesia, Italia, Polonia, Repubblica Ceca, Svezia, Svizzera, United Kingdom, Stati Uniti d’America.

Il Concorso internazionale di Composizione Corale è un’occasione di ulteriore sviluppo del Festival InCanto Mediterraneo. Ha come obiettivo quello di arricchire e incrementare il repertorio di musica contemporanea per la scelta del brano d’obbligo a partire dalla prossima edizione della Sezione Concorso del festival corale.

Vuole inoltre valorizzare i compositori contemporanei di tutto il mondo e dar loro l’occasione di essere conosciuti, scelti ed eseguiti in un contesto internazionale.

La Giuria che sta valutando le composizioni giunte alla segreteria del concorso è composta dai giurati: Agnieszka Franków-Żelazny (Polonia), Sabrina Simoni (Italia), Gianmartino Durighello (Italia), Antonino Averna (Italia).

«Un successo che non immaginavamo di queste proporzioni – dice Francesco Messina – per la qualità delle composizioni e della partecipazione internazionale che ci fa ben sperare per il prossimo anno sulla presenza di cori provenienti sempre più da Paesi di tutto il mondo. Il nostro festival corale, la cui prima edizione si è svolta nel 2009, ha fatto conoscere la nostra splendida Milazzo a giovani di tutto il mondo che hanno apprezzato, oltre alle bellezze naturali, storiche e artistiche della nostra Città, anche la nostra calorosa accoglienza e capacità organizzativa».

La prossima edizione del Festival Corale si svolgerà dal 10 al 16 luglio 2022.