Oggi e domani in piazza con “Bentornata Gardensia” la manifestazione di Aism per raccogliere fondi da utilizzare per la ricerca e continuare a garantire le risposte di cura, di assistenza e di supporto per le persone con Sclerosi multipla sul territorio, ora più che mai fondamentali. Già da ora è possibile prenotare la propria pianta di Gardenia, a fronte di una donazione minima di 15 euro, contattando il Gruppo Operativo Aism di Milazzo.

Le postazioni saranno in Via Giacomo Medici, Parco Corolla, Despar Grande Pino , Decò Piazza XXV aprile , Parrocchia Sacro Cuore

E in occasione della settimana nazionale, il Comune di Milazzo si tinge di Rosso (colore associativo)

Condividi questo articolo



email

Print

Linkedin