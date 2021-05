IL CASO. Il comune di Milazzo bandisce i sacchi neri per i rifiuti minacciando una crociata contro i cittadini che non si allineano, ma l’ente continua ad utilizzarli dentro i cestini pubblici della Marina Garibaldi. Tutti i contenitori sul lungomare, infatti, fino a ieri sera (come si vede dalle immagini) all’interno utilizzano sacchi neri che ogni mattina gli addetti della Caruter, la ditta che gestisce il servizio di igiene urbana, svuota regolarmente. Gli stessi che erano stati banditi nonostante il garante della privacy, giĂ dal 2005, aveva stabilito che i comuni non possono imporre l’utilizzo dei sacchi trasparenti perchĂ© attraverso il rifiuto è possibile risalire a dati sensibili.

Un vero scivolone se si considera che da giorni il sindaco Pippo Midili lancia strali in quanto la discarica di Trapani in cui smaltisce il comune di Milazzo ha vietato l’utilizzo di sacchetti neri in quanto non consentono di vedere dall’esterno il contenuto (ad esempio se contiene vetro, plastica, carta e tutto ciò che può essere differenziato). Proprio ieri Midili è stato definito da un comunicato dell’ufficio stampa municipale su “tutte le furie” poichè il gestore dell’impianto trapanese ha rimandato indietro 14 tonnellate di rifiuto indifferenziato perchĂ© i sacchi neri utilizzati «(in dispregio alle direttive dello stesso gestore», sottolinea la nota stampa) contenevano non solo spazzatura non differenziabile, ma notevole quantitĂ di umido. Da qui l’invito a ricaricare i sacchi sui camion e a riportarli nella cittĂ del Capo. ChissĂ se tra questi c’erano anche quelli dei cestini pubblici della Marina Garibaldi?