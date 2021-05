Gal Tirreno Eolie, al via le procedure per i finanziamenti. Tra le iniziative una fattoria sociale

Il Gal Tirreno Eolie ha pubblicato le prime graduatorie di ammissione ai finanziamenti per attività extra agricole. Si tratta di cinque iniziative complessive di cui quattro nell’ambito del turismo sostenibile e uno di particolare interesse proprio perché si tratta di una “fattoria sociale” che opererà con i ragazzi delle scuole delle isole Eolie e con i diversamente abili del territorio.

Sono iniziative che grazie al Gal, intercettano risorse europee per complessive 550.000 euro per iniziative nel settore dell’Agriturismo. Un comparto questo in continua espansione che permette al turista di abbinare la vacanza con la scoperta e la degustazione delle produzioni tipiche locali. Questo rappresenta il primo importante step del Gal Tirreno Eolie verso la concessione degli aiuti che tanto possono fare per il nostro territorio soprattutto in questo periodo martoriato da incertezze e disagi causati dalla pandemia COVID-19.

La commissione di valutazione nominata dal Consiglio di Amministrazione del Gal, in sintonia con l’Ufficio di Piano sta lavorando per valutare le numerose domande pervenute e dare risposte nel più breve tempo possibileai tanti imprenditori locali che credono nel territorio e vogliono investirci per un futuro migliore, che consentano una integrazione del reddito familiare, attraverso attività sostenibili e in armonia con il nostro ambiente.

Le graduatorie sono pubblicate sul sito del Gal: www.galtirrenoeolie.it per gli adempimenti procedurali previsti dai bandi.

Il Presidente del Gal Giuseppe Midili, sindaco del Comune di Milazzo, plaude a queste nuove attività del GAL che muove i primi passi di aiuti concreti in favore dell’imprenditoria locale ed è il migliore auspicio per tutte le iniziative che il GAL intende realizzare in questa programmazione di Fondi Europei 2014 -2020 che a causa del Covid 19 è stata prolungata al 2023.