Nel suggestivo scenario di Capo Milazzo, si è tenuto al Santuario un incontro sullo “Splendido Naufragio” di Sant’Antonio avvenuto 800 anni fa sulle nostre spiagge. Alla conversazione, che si inserisce nell’ambito della mostra “La Voce e il Miracolo” esposta a Palazzo D’Amico fino al 27 maggio 2021, hanno partecipato Suor Maria Gloria Riva, curatrice della mostra e l’artista Gemma Mazzotta, moderati da Riccardo Tringali del CdS di Milazzo.

La conversazione e la stessa mostra, attualizzando la vicenda del Santo, ha offerto l’occasione, in un periodo in cui molti affrontano i pericoli del Mediterraneo in cerca di speranza di riflettere sulla metafora del “naufragio” inteso non solo come perdita e fallimento ma anche come momento di rinascita e occasione di accoglienza e solidarietà. Durante l’incontro, che gli organizzatori hanno inteso connotare come momento educativo forte e occasione di crescita collettiva, l’Ucim di Milazzo ha consegnato due targhe ricordo agli studenti del Liceo Impallomeni Gioele Karol Marino (per il contributo poetico) e Salvatore Gitto Graziano (per la produzione di un video).

Al termine i saluti agli intervenuti e il ringraziamento alle numerose associazioni del territorio che hanno collaborato per la buona riuscita del progetto “Antonio 20-22” del Rettore del Santuario padre Carmelo Russo.