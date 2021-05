E linea dura fu. Oggi pomeriggio sono cominciati nel centro di Milazzo controlli rigorosi da parte delle forze dell’ordine per scongiurare il ripetersi di risse e disordini durante il fine settimana ad opera di giovanissimi. Nel tardo pomeriggio a presenziare in Piazza Caio Duilio (ai cavalli), nella ex pescheria e zona alberelli (di fronte al Municipio) è toccato alla Guardia di Finanza della compagnia di Milazzo con l’ausilio del gruppo cinofilo di Messina. Il cane Heidi è stato utilizzato per fiutare l’eventuale presenza di sostanze stupefacenti nell’area ma non sarebbero stati trovati riscontri. Al contrario sono state elevate multe per il mancato utilizzo di mascherina e per assembramenti.

Il nuovo piano di sicurezza sollecitato dal sindaco Pippo Midili è partito oggi per intensificarsi nel fine settimana. Saranno impegnati gli uomini del commissariato di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili urbani.

Prioritariamente si opererà per pretendere il rispetto delle prescrizioni Covid (mascherine e distanziamento sociale) con sanzioni immediate da 400 a 3000 euro per l’inosservanza. Controlli anche nei locali. Gli esercenti le attività produttive che non assicureranno adeguati livelli di protezione o saranno sorpresi a vendere alcolici a minorenni, incorreranno nella sanzione della sospensione dell’attività .