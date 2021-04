Il Museo del Mare di Milazzo (MuMa) è stato selezionato per partecipare al “City Nature Challenge 2021”: https://www.inaturalist.org/projects/city-nature-challenge-2021-milazzo. Un’iniziativa che parte dalla California, dal Natural History Museum di Los Angeles e California Academy of Sciences, e che negli ultimi anni sta coinvolgendo tutto il mondo.

Si tratta di un weekend (30 aprile – 3 maggio 2021) dedicato al “Citizen Science” cioè alla partecipazione di tutta la comunitĂ nell’identificazione di piante ed animali selvatici in cittĂ e anche in natura, attraverso le foto caricate sull’App iNaturalist con la finalitĂ di raccogliere dati in modo che gli scienziati abbiano un’idea della biodiversitĂ presente sul territorio. Quest’ultimo è il termometro per capire lo stato di salute dell’ambiente.

L’iniziativa ha lo scopo di coinvolgere i cittadini (giovani e grandi) della cittĂ di Milazzo per un BioBlitz divertente attraverso il quale si impareranno a conoscere le bellezze naturali intorno a noi in un gioco divertente.

L’area interessata è tutto il comune di Milazzo, capo, piana e mare (come da mappa su questo link: https://www.inaturalist.org/projects/city-nature-challenge-2021-milazzo.

Le foto possono essere fatte sia da smartphone che dalla fotocamera digitale. Devono, però, essere scattate tra il 30 aprile e il 03 maggio per essere valide ai fini dell’iniziativa.

Scarica l’app:

iPhone: https://apps.apple.com/it/app/inaturalist/id421397028?l=en

Android: https://play.google.com/store/apps/details